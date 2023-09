Présente ce lundi en confé­rence de presse avant le début du WTA 500 de Tokyo qui se dérou­lera du 25 septembre au 1er octobre, la 2e joueuse mondiale, Iga Swiatek, a reconnu qu’elle avait parfois du mal à réaliser son incroyable parcours depuis 2020.

« Ce que j’ai fait depuis 2020 est assez fou. Il m’est parfois diffi­cile de comprendre comment cela s’est produit et comment j’en suis arrivée là, car quand j’étais plus jeune, je ne savais pas qu’une telle chose serait possible pour moi. »