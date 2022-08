Andreescu : « Ne laissez pas les haineux vous abattre. Je crois que l’on dit que, pour la nourriture, on est ce que l’on mange. Mais pour les gens, on est qui on fréquente »

Finalement battu en trois sets par la Chinoise Qinwen Zheng, cette nuit en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto, Bianca Andreescu a une nouvelle fois poussé un coup de gueule contre les réseaux sociaux, deux jours après avoir déjà envoyé une première salve.

« Mais pour moi, ce qui m’a aidé pendant ma jeunesse, c’est de ne pas laisser les autres me dire que, vous savez, mes rêves sont trop grands ou que je ne peux pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et main­te­nant, avec les médias sociaux, cela peut devenir de plus en plus diffi­cile. Alors, oui, ne laissez pas les haineux vous abattre. Croyez en vous. Entourez‐vous de personnes qui vous soutiennent. Je crois que l’on dit que, pour la nour­ri­ture, on est ce que l’on mange. Mais pour les gens, on est qui on fréquente. »