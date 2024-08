Après sa victoire étin­ce­lante face à Aryna Sabalenka en quart de finale du WTA 1000 de Toronto (6−4, 6–2), Amanda Anisimova commence à rêver grand, elle qui avait pris une pause en 2023, afin de se concen­trer sur sa santé mentale, qui était trop fragilisée.

L’Américaine n’a que 22 ans et va effec­tuer son retour dans le top 100 grâce à ses perfor­mances au Canada, mais se sent capable de bien plus, et a même des objec­tifs colos­saux pour la suite de sa carrière.

Comme elle l’a dit en confé­rence de presse, elle veut la place de numéro 1 mondiale et la gloire en Grand Chelem.

« J’espère avoir encore de nombreuses années devant moi dans ma carrière, et j’ai beau­coup d’objectifs que je veux atteindre tout au long de ma carrière. Par exemple, un petit objectif pour cette année était d’entrer dans le top 100, et je l’ai déjà fait, donc je suis vrai­ment contente de ça. Ce ne sont que de petits pas dans la bonne direc­tion pour espérer atteindre les choses que je veux être capable d’accomplir, comme gagner un Grand Chelem et devenir n°1 un jour, donc, oui, j’espère qu’avec tout l’entraînement que je fais et en restant en bonne santé, je pourrai y arriver. »