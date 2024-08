Sascha Zverev exagèrerait‐il parfois un peu lors­qu’il parle de ses bles­sures ou tout autre problème pouvant affecter son jeu ?

On pour­rait se poser la ques­tion après sa quali­fi­ca­tion en quart de finale du Masters 1000 de Montréal en battant Holger Rune 6–3, 7–6(5). Surtout que l’Allemand avait déclaré après sa défaite aux Jeux Olympiques avoir un problème très déran­geant depuis Hambourg.

Toujours est‐il que Zverev affron­tera Korda en demi‐finale, et ce même si sa perfor­mance et les condi­tions de jeu de son match face à Rune ne lui ont pas beau­coup plus, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse.

« C’est diffi­cile de jouer, sans aucun doute. Je savais que ce ne serait pas un joli match, que ça n’al­lait pas être fantas­tique, parce qu’avec ce vent, ce n’est tout simple­ment pas possible. J’étais conscient que je devais trouvé un moyen de gagner, et aujourd’hui je l’ai fait. Pour moi, la chose la plus diffi­cile est de jouer depuis la ligne de fond. Vous ne pouvez pas réussir les tirs agres­sifs que vous aime­riez peut‐être réaliser parce que vous ne pouvez pas prendre autant de risques que vous le souhai­te­riez. Je suis content de la victoire, d’être en quarts de finale. Ce n’était pas mon meilleur tennis, le plus impor­tant était de remporter la victoire. »