Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev et Holger Rune parti­cipent cette semaine à la « 6 Kings Slam », l’exhibition ambi­tieuse et très lucra­tive de l’Arabie Saoudite.

Pour attirer ces six grands noms à Riyad, le pays du prince héri­tier Mohammed ben Salmane a offert une garantie de 1,5 million de dollars à chaque participant.

Battu en quarts de finale par Jannik Sinner en seule­ment une heure et neuf minutes de jeu (6−0, 6–3), Daniil Medvedev a donc réalisé l’opé­ra­tion finan­cière la plus rentable dans l’histoire du tennis.

Une bonne journée de travail pour Daniil Medvedev :



1 500 000$ gagnés pour 1h09 de match, soit 21 739$ gagnés par minute, 362$ gagnés par seconde.

A noter que Holger Rune, dominé par Carlos Alcaraz (6−4, 6–2) en 1h12 de jeu (soit trois minutes de plus que Medvedev) a lui aussi empoché le pactole.

Sinner et Alcaraz affron­te­ront donc respec­ti­ve­ment jeudi soir Novak Djokovic et Rafael Nadal, quali­fiés d’office en demi‐finales. Et le vain­queur du tournoi empo­chera… 6 millions de dollars.