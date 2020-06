Né à Montréal le 8 août 2000 d’un père Togolais et d’une mère Québécoise, Félix Auger-Aliassime a également voulu se faire entendre après la mort de George Floyd, tué lors d’un contrôle des forces de l’ordre à Minneapolis le 25 mai dernier. L’actuel 17e joueur mondial a livré un témoignage frappant sur son père lors d’une entrevue pour la Gazetta dello Sport.

« Mon père rentrait chez lui avec sa Mercedes et il a remarqué que la police le suivait. Ils l’ont arrêté et lui ont demandé pourquoi il conduisait cette voiture. Ils pensaient que la voiture était volée. C’était étrange pour eux qu’une personne noire conduise une voiture chère. Mon père devait alors prouver que cette voiture était vraiment la sienne. Cela peut sembler absurde par rapport au drame de Floyd, mais c’est un signe que le racisme et la discrimination peuvent nous toucher tous les jours, en particulier dans les petites choses de la vie. »