Les choses évoluent vite. L’organisation ou non du tournoi d’Indian Wells est maintenant liée à la jauge des spectateurs qui sera validée par les autorités. En effet, les organisateurs estiment qu’en dessous de 25 % de spectateurs, ce n’est pas la peine de maintenir le tournoi. La décision sera prise définitivement le 15 janvier alors qu’elle devait intervenir le 1er.

On rappelle qu’Indian Wells est traditionnellement le premier Masters 1000 du calendrier et qu’il est considéré par les joueurs comme l’un des tournois les plus agréables au monde.

Ce souci de jauge n’est pas d’actualité pour le Masters de Miami. D’ailleurs le tournoi « floridien » est inscrit dans la calendrier provisoire et il n’y a aucune information « négative » qui circule à son sujet.