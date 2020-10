Dans un long post sur Instagram, relayé sur Twitter, Alexandre Zverev a pris la parole pour évoqué le sujet de son fils et celui des accusations proférées contre lui par une ancienne « conquête » Olga Sharypova.

Concernant le fait qu’il allait devenir papa, Sacha ne se défile pas, bien au contraire, il veut complètement jouer son rôle de père à l’avenir : « Les derniers jours ont été assez durs pour moi. Je serai père à 23 ans. Et j’attends l’enfant avec impatience. Bien que Brenda et moi ne soyons plus ensemble, nous avons une bonne relation et je serai à la hauteur de ma responsabilité en tant que parent. Ensemble, nous prendrons soin de la personne qui est sur le point de grandir. Mais je ne veux pas en dire plus en public sur cette affaire privée. Je suis sûr que Brenda et moi pouvons gérer ça »