Depuis trois semaines le joueur espagnol souffre au niveau du coude de son bras droit. Au départ cette blessure semblait « anodine » mais malgré ce temps sans joueur la situation ne s’est pas améliorée et Roberto devra maintenant passer à la case traitement. Cela implique donc son forfait pour Bercy. Sa saison est donc terminée et cela l’élimine aussi pour la course au Masters de Londres.

Ce forfait fait un heureux Tommy Paul qui rentre directement dans le tableau final.