La vie de l’an­cienne joueuse italienne est une vraie « aven­ture » et pour­rait d’ailleurs permettre aux scéna­ristes de Netflix d’écrire une petite série à succès.

Loin de son Italie natale où est notam­ment accusée de fraude fiscale et de vol, l’ex‐26e mondiale a déjà trouvé une recon­ver­sion comme le confirme la vidéo ci‐dessus.

Buongiorno da Camila Giorgi, presente ieri a Buenos Aires in qualità di inter­vi­sta­trice 😅



(Certo però che quei « sí me acuerdo, parti­dazo ! » mi fa troppo venire in mente il famoso « I don’t follow tennis » 😂) pic.twitter.com/FyqbKZfaf4