En confé­rence de presse en Argentine avant ses débuts sur l’ATP 250 de Buenos Aires, Alexander Zverev est revenu sur ses propos lors de la remise des prix à l’Open d’Australie où il affir­mait qu’il n’était pas assez bon pour remporter un tournoi du Grand Chelem.

« En Australie, en finale, ce n’était pas assez bon. J’ai perdu en trois sets, donc c’était assez simple. Les deux autres finales, j’ai perdu en cinq sets. Dans l’une d’elles, j’ai eu deux sets et un break d’avance et j’ai même servi pour le match de la finale de l’US Open contre Dominic Thiem. Je regrette un peu d’avoir dit que je ne suis peut‐être pas assez bon. Je dois conti­nuer à croire en moi et croire que je suis assez bon pour gagner un Grand Chelem, et que je suis assez fort pour devenir numéro 1 mondial si je continue à m’améliorer. »