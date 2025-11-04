« Je vais faire tout mon possible pour lui mettre une raclée », préve­nait Aryna Sabalenka il y a quelques semaines.

Alors que l’on sait désor­mais de manière offi­cielle qu’elle affron­tera Nick Kyrgios en simple le 28 décembre prochain à Dubaï, dans une nouvelle « bataille des sexes », la numéro 1 mondiale a encore une fois annoncé la couleur.

World number one Aryna Sabalenka will face Nick Kyrgios in a ‘Battle of the Sexes’ exhi­bi­tion match in the United Arab Emirates later this year. pic.twitter.com/WQVDq9ji8z — BBC Sport (@BBCSport) November 4, 2025

« Je suis fière de repré­senter le tennis féminin et de parti­ciper à cette version moderne du match emblé­ma­tique de la ‘bataille des sexes’. J’ai beau­coup de respect pour Nick (Kyrgios) et son talent, mais ne vous y trompez pas, je suis prête à donner le meilleur de moi‐même. »