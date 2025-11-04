« Je vais faire tout mon possible pour lui mettre une raclée », prévenait Aryna Sabalenka il y a quelques semaines.
Alors que l’on sait désormais de manière officielle qu’elle affrontera Nick Kyrgios en simple le 28 décembre prochain à Dubaï, dans une nouvelle « bataille des sexes », la numéro 1 mondiale a encore une fois annoncé la couleur.
World number one Aryna Sabalenka will face Nick Kyrgios in a ‘Battle of the Sexes’ exhibition match in the United Arab Emirates later this year. pic.twitter.com/WQVDq9ji8z— BBC Sport (@BBCSport) November 4, 2025
« Je suis fière de représenter le tennis féminin et de participer à cette version moderne du match emblématique de la ‘bataille des sexes’. J’ai beaucoup de respect pour Nick (Kyrgios) et son talent, mais ne vous y trompez pas, je suis prête à donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 13:44