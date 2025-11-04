Vainqueur du Masters 1000 de Paris, Jannik Sinner a repris la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour. Consultant pour Eurosport, l’ancien joueur français se dit convaincu par l’Italien lorsqu’il affirmait ne pas y penser avant le début du tournoi.
« Le fait qu’il reprenne la place de numéro 1 mondial avant le Masters ? C’est anecdotique. Il a déjà été numéro 1 mondial. Pour les joueurs de ce calibre‐là, le classement est une résultante de ce qu’ils vont pouvoir produire sur le terrain, des résultats qui vont pouvoir être les leurs. Je ne pense pas qu’avant d’attaquer ce tournoi, il avait forcément en tête la place de numéro 1 mondial. Elle arrive, c’est la cerise sur la gâteau. »
Les deux monstres actuels du tennis mondial vont maintenant batailler à Turin lors du Masters, avec différents scénarios possibles pour la conquête du trône.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 13:09