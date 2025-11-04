AccueilATPNicolas Escudé, après le sacre de Jannik Sinner à Paris : "Je...
Nicolas Escudé, après le sacre de Jannik Sinner à Paris : « Je ne pense pas qu’a­vant d’at­ta­quer ce tournoi, il avait forcé­ment en tête la place de numéro 1 mondial. C’est la cerise sur la gâteau »

Par Baptiste Mulatier

Vainqueur du Masters 1000 de Paris, Jannik Sinner a repris la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour. Consultant pour Eurosport, l’ancien joueur fran­çais se dit convaincu par l’Italien lorsqu’il affir­mait ne pas y penser avant le début du tournoi.

« Le fait qu’il reprenne la place de numéro 1 mondial avant le Masters ? C’est anec­do­tique. Il a déjà été numéro 1 mondial. Pour les joueurs de ce calibre‐là, le clas­se­ment est une résul­tante de ce qu’ils vont pouvoir produire sur le terrain, des résul­tats qui vont pouvoir être les leurs. Je ne pense pas qu’a­vant d’at­ta­quer ce tournoi, il avait forcé­ment en tête la place de numéro 1 mondial. Elle arrive, c’est la cerise sur la gâteau. »

Les deux monstres actuels du tennis mondial vont main­te­nant batailler à Turin lors du Masters, avec diffé­rents scéna­rios possibles pour la conquête du trône.

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 13:09

