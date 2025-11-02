AccueilATP - WTAAurélie Tourte, arbitre officielle du circuit : "On a un code de...
ATP - WTA

Aurélie Tourte, arbitre offi­cielle du circuit : « On a un code de conduite qui nous interdit d’avoir des rela­tions parti­cu­lières avec les joueurs »

Thomas S
Par Thomas S

-

155

Alors que les arbitres offi­ciels se font toujours très rares dans la presse, la Française Aurélie Tourte s’est exprimée chez nos confrères d’Eurosport en marge du Rolex Paris Masters. 

Et si elle n’a évidem­ment pas lâché de scoop, elle en a dit un peu plus sur la rela­tion que les arbitres sont tenus de garder avec les joueurs. 

« On a quand même un code de conduite qui nous interdit d’avoir des rela­tions parti­cu­lières avec les joueurs. Ce sont des rela­tions qui sont profes­sion­nelles. Forcément on partage les même hôtels, on mange au même endroit sur le site, on les voit toutes les semaines mais cela reste professionnel. » 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 19:09

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.