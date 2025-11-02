Alors que les arbitres officiels se font toujours très rares dans la presse, la Française Aurélie Tourte s’est exprimée chez nos confrères d’Eurosport en marge du Rolex Paris Masters.
Et si elle n’a évidemment pas lâché de scoop, elle en a dit un peu plus sur la relation que les arbitres sont tenus de garder avec les joueurs.
« On a quand même un code de conduite qui nous interdit d’avoir des relations particulières avec les joueurs. Ce sont des relations qui sont professionnelles. Forcément on partage les même hôtels, on mange au même endroit sur le site, on les voit toutes les semaines mais cela reste professionnel. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 19:09