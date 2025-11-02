Alors que les arbitres offi­ciels se font toujours très rares dans la presse, la Française Aurélie Tourte s’est exprimée chez nos confrères d’Eurosport en marge du Rolex Paris Masters.

Et si elle n’a évidem­ment pas lâché de scoop, elle en a dit un peu plus sur la rela­tion que les arbitres sont tenus de garder avec les joueurs.

« On a quand même un code de conduite qui nous interdit d’avoir des rela­tions parti­cu­lières avec les joueurs. Ce sont des rela­tions qui sont profes­sion­nelles. Forcément on partage les même hôtels, on mange au même endroit sur le site, on les voit toutes les semaines mais cela reste professionnel. »