Novak Djokovic passe du bon temps depuis son arrivée à Brisbane, mais il se devait égale­ment de parler de sujets un peu plus sérieux de l’ac­tua­lité du tennis. L’avis du Serbe est évidem­ment toujours bon à prendre, et écouté atten­ti­ve­ment par tous les fans.

Parlant au micro de Sky Sports, Djokovic a déve­loppé son avis sur les affaires de dopage de Jannik Sinner et Iga Swiatek, esti­mant qu’il y avait certaines choses frus­trantes et qui ne donnaient pas une bonne image du tennis.

« Je ne remets pas en ques­tion le fait que Sinner ait pris la substance illi­cite inten­tion­nel­le­ment ou non. Nous avons eu beau­coup de joueurs dans le passé et nous en avons actuel­le­ment suspendus sans même avoir été testés posi­tifs à des substances inter­dites. Certains joueurs de rang infé­rieur attendent que leur cas soit résolu depuis plus d’un an. J’ai été vrai­ment frustré… de voir que nous avons été main­tenus dans l’igno­rance pendant au moins cinq mois sur l’af­faire Sinner. L’ATP n’en a pas vrai­ment parlé en profon­deur. Pourquoi ont‐ils gardé cette affaire à l’écart du public ? Nous voyons le cas de Simona Halep sur le circuit WTA, main­te­nant le cas d’Iga Swiatek. Ce n’est pas une bonne image pour notre sport. Je m’in­ter­roge simple­ment sur la manière dont fonc­tionne le système et sur la raison pour laquelle certains joueurs ne sont pas traités de la même manière que d’autres. Peut‐être que des raisons de clas­se­ment sont à l’ori­gine de cela ou que certains joueurs ont plus de soutien finan­cier et des équipes juri­diques plus solides pour traiter ces cas. »