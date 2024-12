Diego Schwartzman vit ses derniers mois en tant que tennisman profes­sionnel, lui qui prendra sa retraite dans quelques semaines lors de l’ATP 250 de Buenos Aires.

‘El Peque’ comme il est surnommé peut commencer à se remé­morer les nombreux souve­nirs accu­mulés au cours de sa carrière, et il s’est rappelé de l’un deux lors de l’émis­sion de télé­vi­sion Argentine ‘La Noche Perfecta’, lors de laquelle il a expliqué que derrière son image très lisse, Roger Federer était en réalité un vrai cham­breur et adorait s’amuser pendant ses entraînements.

« Je m’en­tends bien avec lui, mais nous ne sommes pas amis non plus. Il est le contraire de ce que les gens pensent, de loin le plus espiègle. Lorsque vous vous entraînez, les fois où vous devez partager une séance d’en­traî­ne­ment, il est toujours en train de frapper des balles à 150 km/h sur son équipe, sans arrêt. S’ils ne font pas atten­tion, les balles les frappe à la poitrine. On se demande alors ce qui se passe et il éclate de rire. Il n’ar­rête pas de frapper son équipe, de baisser son pantalon, toutes les bêtises que nous faisons en tant qu’Argentins, je le jure. »