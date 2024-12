La fran­chise et la bonne humeur d’Aryna Sabalenka sont toujours appré­ciables, d’au­tant plus que la Biélorusse partage beau­coup de contenus sur les réseaux sociaux, parta­geant régu­liè­re­ment des détails de sa vie de joueuse de tennis professionnelle.

Dans une vidéo publiée ce dimanche sur le compte Instagram du tournoi de Brisbane, la numéro un mondiale s’est amusée à échanger quelques vérités assez crues avec son entraî­neur, et le moins qu’on puisse dire et qu’elle n’a pas manqué d’honnêteté.

« Vous savez, j’es­saye de rester en grande forme et manger saine­ment, et pendant ce temps là mon team continue de grossir et grossir encore et encore ! », a‑t‐elle commencé, avant de raconter une autre anec­dote : « Une fois, j’ai fait semblant d’être vrai­ment fati­guée, mais je n’étais pas si fati­guée que ça… je voulais juste sauter le deuxième entraî­ne­ment et aller faire du shopping ! »

Son coach ne risque pas de lui faire de cadeaux à présent !