Casper Ruud a entamé sa saison aujourd’hui avec une victoire face à Tomas Machac pour le compte de la United Cup. Le Norvégien a réalisé une année 2024 plutôt satis­fai­sante en rempor­tant notam­ment son premier ATP 500 à Barcelone.

Lors du ‘Media Day’ de la United Cup, il a été invité à parler de ses objec­tifs pour 2025, et en a profité pour glisser un petit mot sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, esti­mant que l’Italien était peut‐être un peu au dessus.

« L’un de mes objec­tifs pour cette année est d’aller plus loin dans les tour­nois du Grand Chelem. Rester dans le top dix et me mettre en posi­tion de bien réussir dans les plus grands tour­nois. Si vous terminez l’année dans le top dix, cela a été une bonne année, mais je pense qu’être dans le top cinq est égale­ment réali­sable, sans aucun doute. Si vous regardez les joueurs, à mon avis Sinner et Alcaraz ont vécu deux années phéno­mé­nales. Jannik l’est peut‐être encore plus parce qu’il a été très constant tout au long de l’année, mais Carlos a remporté deux Grands Chelems et un Masters 1000. »