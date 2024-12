Les affaires de dopage concer­nant Jannik Sinner et Iga Swiatek ne sont pas prêtes de s’es­tomper, et même si une suspen­sion semble désor­mais presque impos­sible, l’ombre de ces tests posi­tifs va conti­nuer de planer sur l’Italien et la Polonaise.

Nick Kyrgios a encore critiqué la diffé­rence de juge­ment entre les diffé­rents joueurs, mais Karen Moorhouse, direc­trice de l’ITIA, a apporté un peu plus de préci­sions dans une inter­view pour Tennis365.

« La nature de l’explication fournie et la rapi­dité avec laquelle elle répond déter­mi­ne­ront quelle partie de notre processus et de nos règles s’appliqueront et comment elles seront appli­quées. Si un athlète dit qu’il pense que le test positif est dû à un produit conta­miné et qu’il a iden­tifié ce produit, nous essaie­rons ensuite de mettre la main sur toute partie restante de ce produit et, idéa­le­ment, sur un produit du même lot scellé que nous pour­rons envoyer à un labo­ra­toire approuvé par l’AMA pour analyse. De plus, nous voudrons peut‐être parler au joueur pour comprendre les circons­tances dans lesquelles il a pris le produit, car cela nous permet­trait d’évaluer le niveau de faute qu’il pour­rait avoir. L’essentiel ici est de donner aux joueurs toutes les chances d’expliquer le résultat et de les aider et de les soutenir dans la mesure de nos possibilités. »