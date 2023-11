La 18e joueuse mondiale Daria Kasatkina a été parti­cu­liè­re­ment agacé par la réflexion suivante d’un obser­va­teur du tennis assez réputé sur Twitter (16 000 abonnés) :

« Peut‐être que le moment viendra où TOUS les joueurs de tennis se rendront compte qu’ils sont essen­tiel­le­ment des entre­pre­neurs indé­pen­dants et que personne – personne – ne pourra les forcer à parti­ciper à un tournoi auquel ils n’ont pas envie de jouer. C’est leur propre choix. Parce que toute cette atti­tude du type : ‘Je veux choisir quand et où jouer, mais être payé comme si je jouais chaque semaine de tournoi’ devient lassante. »

Kasatkina lui a direc­te­ment répondu de manière brutale : « Donc vous pouvez blâmer les joueurs parce qu’ils ‘se plaignent’ et ‘pleurent’, mais vous êtes fatigué de quoi ? De passer 24h/24 et 7j/7 sur twitter ? Ayez une vie. »