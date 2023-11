Un peu chahuté lors de son match contre Jannik Sinner mardi à Turin, Novak Djokovic a « joué » avec le bouillant public italien, acquis à la cause de son cham­pion national. Tim Henman, ex‐4e mondial et consul­tant pour Amazon Prime, a trouvé le serbe plus détendu qu’agacé.

« Parfois, lorsque Djokovic commence à s’at­ta­quer au public, c’est avec beau­coup plus d’ani­mo­sité qu’il ne l’a fait ici à Turin. Contre Sinner, il avait l’air de s’amuser. C’est peut‐être parce qu’il est assuré de terminer l’année en tant que numéro 1 mondial, peu importe. Il était le chef d’or­chestre. Il essayait d’or­ches­trer la foule. Il semblait être de bonne humeur, mais il a forcé­ment été déçu de perdre ce match. »

Nole rejoue ce jeudi, avec un match contre Hubert Hurkacz très impor­tant pour la quali­fi­ca­tion en demi‐finales du Masters.