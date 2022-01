Netflix va bien proposer une série docu­men­taire sur le tennis, mais elle ne sera pas unique­ment centrée sur Novak Djokovic comme le pres­sen­tait le Daily Mail cette semaine.

La célèbre plate­forme de strea­ming a signé un parte­na­riat avec les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’ATP Tour, le WTA Tour et ATP Media. L’objectif ? Dévoiler les grands moments de la saison de l’in­té­rieur, sous un angle inédit, en plon­geant les fans dans les coulisses du circuit. L’idée est en fait d’imiter la série à succès sur la Formule 1, « Drive to survive ». C’est d’ailleurs Box to Box Films, la société de produc­tion de Formula 1, qui est en charge du projet.

Brandon Riegg, vice‐président de Netflix pour les séries non scéna­ri­sées et docu­men­taires, a apporté quelques préci­sions à travers un commu­niqué. « Nous sommes ravis de conti­nuer à renforcer notre gamme de programmes spor­tifs avec cette série docu­men­taire sur les coulisses. Le tennis est apprécié dans le monde entier, avec des tour­nois à enjeux élevés qui traversent les conti­nents et des athlètes origi­naires d’in­nom­brables pays. Grâce à ce parte­na­riat histo­rique, la série sera rempli d’accès rares et d’his­toires person­nelles riches qui ne manque­ront pas d’at­tirer des fans de longue date et de nouveaux publics. »

Voilà une excel­lente nouvelle pour le tennis, réclamée notam­ment par Marion Bartoli et Andy Murray ces dernières semaines.