Bien que Djokovic soit extrê­me­ment respecté dans le monde du tennis, il a toujours énor­mé­ment divisé les fans. Pour l’ancienne joueuse, Marion Bartoli, c’est surtout le timing de la carrière de Djokovic qui l’a desservi :

« C’est plus le timing qu’autre chose. Si vous parlez à tous les joueurs et fans du monde entier, les gens aiment la person­na­lité de Novak et ont beau­coup de respect pour son jeu. Pour Federer on parle d’élé­gance, Nadal était consi­déré comme un combat­tant qui a gagné 14 fois à Roland Garros. Mais personne n’aime le tiers : Djokovic. En fait, si Novak n’avait eu qu’un seul autre grand concur­rent, il aurait eu une base de fans beau­coup plus grande. Je pense qu’il a gagné le respect de tout le monde, mais quand il s’agit d’aimer, c’est un peu diffé­rent. C’est juste la nature humaine d’en­cou­rager l’un ou l’autre et vous ne voulez pas le troisième. »