Et si l’his­toire d’amour entre Gaël Monfils et Elina Svitolina n’était pas réel­le­ment terminée ? À en juger le dernier commen­taire du Parisien sur Instagram sur une photo de l’Ukrainienne, il se pour­rait bien que non. « First my love », a écrit un Monfils visi­ble­ment encore sous le charme de la 5e mondiale.

Pour rappel, le mois dernier, les deux tour­te­reaux avaient annoncé leur sépa­ra­tion via un message commun après plus d’un an de rela­tion amou­reuse. « La déci­sion a été très diffi­cile à prendre parce qu’il y a encore de l’amour entre nous mais ce sont deux très bons amis qui ont réalisé qu’il fallait prendre de l’espace pour s’aider à avoir la vie la plus joyeux possible. »

Déclaration sincère ou simple écran de fumé afin de duper les fans et les médias pour plus de tran­quillité ? « Affaire » à suivre…