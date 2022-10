Pour avoir déclaré que sa riva­lité avec Rafael Nadal était la plus grande de l’his­toire du tennis, Novak Djokovic s’est attiré les foudres de deux légendes du jeu, à savoir Chris Evert et Martina Navratilova.

Et la raison est simple, les deux anciennes joueuses estiment en effet que c’est leur riva­lité qui est la plus grande de l’his­toire. Pour rappel Martina mène 37 victoires à 22 face à Chris tandis que Novak devance seule­ment Rafa d’une petite victoire (30 à 29).

Et après avoir publié un message on ne peut plus clair sur Twitter, Chris Evert a été rejoint par sa meilleure ennemie. « Il a litté­ra­le­ment dit tennis », a écrit la native de Prague qui ne semble une fois de plus pas du tout d’ac­cord avec le Serbe après l’avoir dure­ment critiqué à cause de ses posi­tions sur le vaccin contre le Covid.

He lite­rally said tennis. — Martina Navratilova (@Martina) October 2, 2022

On attend désor­mais la réponse de Nole qui sera certai­ne­ment inter­rogé à ce sujet lors de ses futures confé­rences de presse.