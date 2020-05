Les observateurs de la petite balle jaune n’en finissent plus de commenter la crise liée au coronavirus. Dans un entretien accordé à Tennis365, Todd Martin, double finaliste en Grand Chelem en Australie (1994) et à l’US Open (1999), a expliqué qu’il ne croyait pas à un US Open à huis clos : « Je n’imagine pas que ce soit possible. J’ai siégé au conseil d’administration de l’USTA pendant six ans et bien qu’il soit toujours possible d’envisager d’organiser un événement différent, lorsqu’il s’agit de faire disparaître une part importante de vos revenus (les spectateurs), cela va être difficile. De plus, vous ne savez pas quel sera l’impact sur le sponsoring, car ils attendent beaucoup de l’hospitalité de leurs clients lorsqu’ils sponsorisent un événement, donc il y a beaucoup de revenus qui seront perdus. Il faut aussi se demander comment amener un joueur international dans un centre de tennis qui sert actuellement d’hôpital temporaire. Comment les sécuriser et tous les protéger lorsqu’ils partagent des espaces aussi confinés ? Le vestiaire de l’US Open est énorme mais sans doute pas assez grand. »

L’ancien quatrième joueur mondial estime qu’une décision radicale doit être prise afin d’assurer un retour du jeu de manière sûre en 2021 : « Il y a tellement de choses à comprendre et prévoir. J’espère qu’ils pourront le faire car j’aimerais revoir du tennis et voir notre sport se montrer à la hauteur, mais nous devons prendre la décision la plus pratique pour la santé et la sécurité. La décision décisive la plus facile à prendre maintenant est d’abandonner 2020 et c’est probablement la bonne chose à faire, car elle donne la clarté nécessaire pour prendre les décisions importantes et jeter les bases de l’avenir du sport. »