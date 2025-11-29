AccueilATP - WTARoddick en pince pour une joueuse du circuit : "Elle est extraordinaire....
Roddick en pince pour une joueuse du circuit : « Elle est extra­or­di­naire. Je pense qu’elle fait partie de mon top 5 des joueuses qui pour­raient remporter un tournoi du Grand Chelem l’année prochaine »

Considérée comme l’une des joueuses les plus talen­tueuses du circuit, Karolina Muchova, actuelle 19e mondiale, a malheu­reu­se­ment souvent été handi­capée par les bles­sures depuis le début de sa carrière. 

Et alors qu’il faisait le bilan de la saison 2025 dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenu à mettre en lumière les qualités évidentes de la Tchèque. 

« Karolina Muchova. C’est une joueuse extra­or­di­naire. La seule chose qui la sépare du top 5, c’est sa santé. Elle peut mettre tout le monde en diffi­culté. Je pense qu’elle fait partie de mon top 5 des joueuses qui pour­raient remporter un tournoi du Grand Chelem l’année prochaine. »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 16:43

