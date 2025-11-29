Considérée comme l’une des joueuses les plus talentueuses du circuit, Karolina Muchova, actuelle 19e mondiale, a malheureusement souvent été handicapée par les blessures depuis le début de sa carrière.
Et alors qu’il faisait le bilan de la saison 2025 dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenu à mettre en lumière les qualités évidentes de la Tchèque.
« Karolina Muchova. C’est une joueuse extraordinaire. La seule chose qui la sépare du top 5, c’est sa santé. Elle peut mettre tout le monde en difficulté. Je pense qu’elle fait partie de mon top 5 des joueuses qui pourraient remporter un tournoi du Grand Chelem l’année prochaine. »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 16:43