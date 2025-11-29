Quatre mois après avoir intégré le staff d’Holger Rune, Marco Panichi, préparateur physique très réputé qui a notamment collaboré avec Novak Djokovic et Jannik Sinner, s’est récemment exprimé lors d’un podcast.
Forcément interrogé sur la grave blessure du Danois, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, et sur la rééducation, le spécialiste italien n’a visiblement pas hésité à dire ses quatre vérités à son nouveau poulain.
« Nous avons remis de l’ordre. Tout d’abord dans la gestion des charges, puis dans la qualité du mouvement. Holger a toujours tendance à donner le maximum, mais quand il faut récupérer, il faut de la discipline : progressions, intensité contrôlée, respect des temps. À certains moments, le bon travail consiste à le faire aller plus lentement. »
Pour rappel, Rune est récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, avec sa botte orthopédique…
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 16:16