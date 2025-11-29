Quatre mois après avoir intégré le staff d’Holger Rune, Marco Panichi, prépa­ra­teur physique très réputé qui a notam­ment colla­boré avec Novak Djokovic et Jannik Sinner, s’est récem­ment exprimé lors d’un podcast.

Forcément inter­rogé sur la grave bles­sure du Danois, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, et sur la réédu­ca­tion, le spécia­liste italien n’a visi­ble­ment pas hésité à dire ses quatre vérités à son nouveau poulain.

« Nous avons remis de l’ordre. Tout d’abord dans la gestion des charges, puis dans la qualité du mouve­ment. Holger a toujours tendance à donner le maximum, mais quand il faut récu­pérer, il faut de la disci­pline : progres­sions, inten­sité contrôlée, respect des temps. À certains moments, le bon travail consiste à le faire aller plus lentement. »

Pour rappel, Rune est récem­ment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, avec sa botte ortho­pé­dique…