Quelques semaines après avoir admis qu’il n’avait toujours pas retouché à une raquette depuis l’ar­rête défi­nitif de sa carrière en novembre 2024, Rafael Nadal a remédié à cela.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a en effet refoulé les courts d’en­traî­ne­ment de son académie pour une séance avec l’une de ses élèves, la Russe, Alina Korneeva.

Et à en juger par les images ci‐dessous, le Taureau de Manacor n’a rien perdu de sa légen­daire puis­sance de frappe.

Un bruit et un cri que chaque fan de tennis pour­raient recon­naître les yeux fermés.