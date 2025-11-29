AccueilVidéosUn an après sa retraite, Nadal fracasse toujours autant la balle à...
VidéosATP

Un an après sa retraite, Nadal fracasse toujours autant la balle à l’entraînement

Thomas S
Par Thomas S

-

291

Quelques semaines après avoir admis qu’il n’avait toujours pas retouché à une raquette depuis l’ar­rête défi­nitif de sa carrière en novembre 2024, Rafael Nadal a remédié à cela.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a en effet refoulé les courts d’en­traî­ne­ment de son académie pour une séance avec l’une de ses élèves, la Russe, Alina Korneeva.

Et à en juger par les images ci‐dessous, le Taureau de Manacor n’a rien perdu de sa légen­daire puis­sance de frappe. 

Un bruit et un cri que chaque fan de tennis pour­raient recon­naître les yeux fermés. 

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 17:17

Article précédent
Roddick en pince pour une joueuse du circuit : « Elle est extra­or­di­naire. Je pense qu’elle fait partie de mon top 5 des joueuses qui pour­raient remporter un tournoi du Grand Chelem l’année prochaine »
Article suivant
Patrick Mouratoglou, sur la riva­lité entre Alcaraz et Sinner : « Carlos va devoir élever son niveau, car aujourd’hui, Jannik est le meilleur au monde dans ces deux secteurs du jeu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.