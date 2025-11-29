Quelques semaines après avoir admis qu’il n’avait toujours pas retouché à une raquette depuis l’arrête définitif de sa carrière en novembre 2024, Rafael Nadal a remédié à cela.
L’homme aux 14 Roland‐Garros a en effet refoulé les courts d’entraînement de son académie pour une séance avec l’une de ses élèves, la Russe, Alina Korneeva.
Et à en juger par les images ci‐dessous, le Taureau de Manacor n’a rien perdu de sa légendaire puissance de frappe.
🤩🎾— Mag Bess (@mag_bess) November 28, 2025
1️⃣7️⃣ @rolandgarros 🏆 in one 📸! 🤗
Great practice ! @rafaelnadal & @aliakorneeva2007 👏🏻
RNA on IG pic.twitter.com/HNgHpywuHD
Un bruit et un cri que chaque fan de tennis pourraient reconnaître les yeux fermés.
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 17:17