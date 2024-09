Sa réac­tion était forcé­ment très attendue.

Finalement inno­centée après avoir été suspendue pendant près de deux ans suite à un contrôlé anti­do­page positif lié à une conta­mi­na­tion invo­lon­taire suite à un complé­ment alimen­taire, Simona Halep s’est briè­ve­ment exprimée sur le cas Jannik Sinner, dont l’af­faire a été traitée de manière beau­coup plus secrète et rapide.

Sans enfoncer l’Italien, elle a quand même tenu à mettre en lumière cette diffé­rence criante de traitement.

« Je pense que c’est quelque chose de très clair. L’affaire a été jugée de manière tota­le­ment diffé­rente, et j’en ai beau­coup souf­fert. J’ai énor­mé­ment attendu, ce qui n’est pas du tout juste. Je pense que tous les athlètes devraient être jugés et traités de la même manière, qu’ils soient numéro 1 ou numéro 200. Je ne pense pas que ce qui s’est passé soit juste. C’est quelque chose que j’ai­me­rais mettre derrière moi et avancer dans ma vie parce que la vie est belle. »