Elina Svitolina ironise en parlant de « date » avec son mari Gaël Monfils. Il s’agit bel et bien de son retour à l’en­traî­ne­ment ! Deux mois après la nais­sance de leur fille, Skaï, l’Ukrainienne, absente depuis le 24 mars dernier et une défaite contre Heather Watson à Miami, a repris une raquette en mains.

« Le circuit, l’entraînement et les fans me manquent mais ce qui me manque le plus, c’est la victoire », confiait récem­ment l’ex‐numéro 3 mondiale à Canal + sport.

A 28 ans, Elina a le temps pour retrouver son meilleur niveau même si la route sera forcé­ment longue.

Concernant Gaël Monfils, qui a d’ores et déjà déclaré qu’il ne joue­rait pas l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023), il quit­tera le top 200 dans quelques semaines.