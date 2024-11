Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas ont récem­ment fait la couver­ture du maga­zine Hola en Espagne et ils ont plus que joué le jeu avec un entre­tien croisé très sincère.

Quand on a demandé au Grec pour­quoi il était tombé amou­reux, il a eu des mots très doux pour décrire sa chérie.

« Paula a dû affronter la peur tout au long de sa vie. Et les femmes combat­tantes sont les plus atti­rantes pour moi et celles que j’admire le plus. Elle me rappelle un peu ma mère à certains égards. Je ne sais pas si c’est bien ou mal (rires), mais je me sens très à l’aise avec Paula quand je l’ai avec moi. Je me sens extrê­me­ment connecté à elle et j’ai l’im­pres­sion qu’elle est ma personne. Je suppose que cela signifie que nous sommes faits l’un pour l’autre et que nous avons ce genre de lien qui nous rapproche même dans les conflits et les tensions. Chaque jour que je me réveille, je me sens très chan­ceux qu’elle fasse partie de ma vie et et si je devais la définir avec un mot, ce serait ‘coura­geux’. »