Dans un live donné avec sa femme Steffi à un média indien : l’Hindustan Times, André Agassi a évoqué les conséquences du Covid-19 dans le monde du sport. Bien évidemment à un moment il a été forcément interrogé sur sa carrière. Cela est d’autant plus intéressant qu’André Agassi a pu jouer face à un certain nombre de camions encore en activité. Son témoignage est donc d’autant plus décisif. On rappelle aussi qu’il a été conseillé pour Novak Djokovic et Grigor Dimitrov. Il a donc ouvert la boîte à souvenirs. Son analyse par exemple sur la première fois face à Roger Federer est incroyable : « Je m’en souviens bien. Et avec le recul, je peux maintenant vous dire ce que j’ai ressenti au fond de moi. Quand j’ai frappé la balle face à Roger, je me suis dit que j’étais en face du futur plus grand joueur de tous les temp, qu’il allait devenir le plus grand. Ce sont des choses que vous arrivez à ressentir, à évaluer »

Pour info, Andre Agassi a affronté 11 fois Roger Federer. Le Suisse mène 8 à 3. Leur première confrontation a eu lieu à Bale en 1998. André l’avait emporté facilement en deux manches : 6-3, 6-2.