Récompensé hier par la ville de Madrid, Rafael Nadal avait sorti le « costard » comme l’on dit. Fier et ému de cette distinction d’autant qu’il est madrilène dans l’âme, Rafa a tenu aussi à passer un message réconfortant et plein d’optimisme. C’est d’autant plus important que Rafael Nadal a été très impacté moralement par la pandémie car il est de nature très emphatique. « Je veux d’abord me souvenir des victimes de cette terrible pandémie que nous vivons et de toutes leurs familles. Je pense que cela nous affecte tous, d’une manière ou d’une autre, mais surtout ceux qui ont perdu un être cher. Merci à tout le personnel de santé, en particulier à Madrid, une communauté qui a été durement touchée lors de la première vague. Et merci aussi aux forces et aux organes de sécurité de l’État. Je suis convaincu que l’Espagne fera ce qu’elle a toujours su faire, pour avancer dans les circonstances les plus dures et les plus difficiles. J’espère que ce que nous vivons maintenant restera dans les mémoires et que nous pourrons bientôt partager et apprécier les choses qui nous rendent heureux comme nous en étions habitués. Que cela se termine le plus tôt possible. Vous avez rendu cette journée inoubliable pour moi. »