Lors de son media day, Sascha s’est exprimé au sujet de son stage à Majorque en compa­gnie de Toni et Rafa Nadal. Il semble bien que les choses vont évoluer assez vite.

« Même si je ne me compa­rerai jamais à Rafa, si Toni parvient à maxi­miser mon poten­tiel, je suis certain que ma carrière s’en ressen­tira énor­mé­ment. J’essaie de le convaincre de faire davan­tage de semaines avec moi, mais c’est un homme très occupé. Il s’est déjà engagé sur pas mal de dates pour le reste de l’année, il a donné sa parole, donc on verra ce qu’il en sera. On continue de discuter de ce à quoi pour­rait ressem­bler une colla­bo­ra­tion, je pourrai proba­ble­ment vous en dire davan­tage dans quelques semaines »