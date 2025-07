Depuis qu’elle a remporté l’US Open en 2019, Bianca Andreescu qui devait avoir un avenir radieux a accu­mulé les bles­sures. Dans la nuit, devant son public, elle affron­tait au premier tour du tournoi de Montreal l’ex­pé­ri­mentée Krejcikova.

OMG.



Bibi Andreescu just got injured on MATCH POINT vs. Barbora Krejcikova in Montreal.



Looks like is serious. Rolled her ankle.



One of the most unlucky players in the game. pic.twitter.com/KGLLhuF8Lg