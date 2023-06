Grand absent de cette édition 2023 de Roland‐Garros à cause d’une bles­sure au psoas contractée lors de son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a été opéré vendredi dernier avec l’ob­jectif de revenir sur le circuit en 2024 pour une poten­tielle dernière saison.

Son médecin personnel, Angel Ruiz Cotorro, présent pour l’ar­thro­scopie à Barcelone et revenu à Paris pour s’oc­cuper des joueurs espa­gnols, a donné des nouvelles impor­tantes à l’ATP.

« Nous sommes arrivés à cette situa­tion pour diffé­rentes raisons. Nous avions un problème central – blesser un muscle n’est pas la même chose que blesser un tendon. Lorsque nous l’avons soumis à des charges impor­tantes, le tendon n’a pas réagi parce qu’il n’était pas assez fort. La déci­sion d’opérer a été prise récem­ment. Nous avons essayé toutes les options conser­va­trices, ce qui est la façon dont ces bles­sures sont norma­le­ment trai­tées. Mais quand la situa­tion ne fonc­tionne pas, il faut prendre des déci­sions. Je suis heureux parce que nous avons fait ce que nous voulions… Nous sommes très satis­faits et si nous respec­tons les délais de récu­pé­ra­tion, je pense qu’il pourra se réta­blir. La préci­pi­ta­tion n’est jamais une bonne idée. C’est cinq mois, mais nous ne cher­chons pas à fixer une date précise. Nous avons de grandes chances de réussir. Toute la partie restante du tendon est saine et va se régé­nérer, mais elle a besoin de temps pour se régé­nérer et doit être traitée de manière à ce que cela se produise. »