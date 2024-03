Si l’on a toujours pas entendu Andrey Rublev suite à sa disqua­li­fi­ca­tion, Arthur Fils, qui est sorti de ses gonds au Chili, a tenu à s’ex­cuser en postant un message sur son compte Instagram.

C’est une vraie preuve de matu­rité de revenir sur son compor­te­ment et de recon­naitre que l’on a pas été correct d’au­tant que le joueur trico­lore n’avait aucune obli­ga­tion à le faire.

« Je tenais à m’ex­cuser pour mon éner­ve­ment d’hier, ce n’est pas un bon compor­te­ment. Pour tout clari­fier, je n’étais pas énervé par les mauvais rebonds sur le terrain. Cela peut arriver n’im­porte où. J’étais surtout inquiet à cause d’une bles­sure ressentie pendant le match à cause de l’état du terrain. Risquer sa saison à cause d’un terrain dange­reux n’est pas quelque chose d’agréable pour tous les athlètes de haut niveau. J’espère que vous compren­drez. J’ai des examens à faire main­te­nant et je vous donne rendez‐vous à Indian Wells. »