Intraitable lors de cette semaine sur l’ATP 500 de Dubaï (vain­queur de Monfils, Murray, Hurkacz, Rublev et Bublik en finale), Ugo Humbert, sacré pour la deuxième fois cette saison et la sixième fois de sa carrière, le tout en autant de finales dispu­tées, est revenu en confé­rence de presse sur les secrets de son incroyable réus­site dans cet exercice.

« J’ai un super état d’es­prit à chaque fois que je joue une finale. J’arrive à être très présent. Aujourd’hui, au début, je suis stressé mais j’es­saie de le montrer le moins possible. J’essaie de trouver une solu­tion pour sortir vain­queur parce que je crois que c’est ce qui m’anime le plus, gagner des trophées. Ce sont des semaines marquantes et des moments impor­tants parce que je peux célé­brer avec les gens que j’aime », a déclaré le Tricolore auprès de nos confrères de L’Équipe.