Ugo Humbert sera 14ème au clas­se­ment ATP ce lundi.

A Dubaï cette semaine, il a été flam­boyant en sortant Monfils, Hurkacz, Medvedev et Bublik. Offensif, précis, solide au service, le Mosellan a été tout simple­ment impressionnant.

Lors de sa confé­rence de presse après avoir remporté son 6ème titre en 6 finales, Ugo se deman­dait jusqu’où tout cela pouvait le mener : « Le top 15, c’est encore un nouveau palier, c’est de plus en plus exci­tant, je me demande jusqu’où je peux aller (rires). Si je continue à faire le job comme ça, peut‐être que j’ar­ri­verai à être encore meilleur. C’est super » expli­quait le Mosellan à nos confrères de l’Equpe.

L’Equipe qui d’ailleurs nous offre dans son édition de ce dimanche un petit papier bien anglé concer­nant Ugo et son état d’es­prit avant d’aborder un grand duel.

« 45 minutes avant le match, tu ne peux plus me parler, même mon entraî­neur, je suis focus. C’est comme si j’avais inté­rieu­re­ment cette personne qui allait me pousser jusqu’à la fin. C’est sympa, j’adore ces sensations »