Le rêve de Lorenzo Musetti d’un sacre à Acapulco s’est éteint ce vendredi face à Stefanos Tsitsipas (6–1, 6–3). Après être sorti des quali­fi­ca­tions et avoir éliminé Diego Schwartzman, Frances Tiafoe et Grigor Dimitrov, le jeune italien de 19 ans n’avait plus de jus pour concur­rencer le 5ème joueur mondial.

« Cette semaine était incroyable. Tsitsipas était trop gros pour moi, j’étais très fatigué après six matchs. Mais j’ai beau­coup apprécié. Je pense que ce tournoi sera un tour­nant dans ma carrière, avec le saut au clas­se­ment et les victoires que j’ai obte­nues. L’opportunité de jouer contre Stefanos et de concourir dans ce grand stade a beau­coup compté pour moi, espé­rons que l’année prochaine tout se fera norma­le­ment car mon inten­tion est de retourner à Acapulco », a avoué Musetti.