Stefanos est un huma­niste et même s’il est un cham­pion de tennis, il est curieux de tout. On le sait Acapulco a été dévasté après le passage en octobre d’un ouragan. Faisant parler son coeur, Stefanos a donc décidé de faire un geste concret pour aider à la reconstruction.

« J’ai été surpris. Je ne m’at­ten­dais pas à ce que la ville soit dans un tel état. Il y a beau­coup de choses, beau­coup de ruines et beau­coup d’images inat­ten­dues dont j’ai été témoin et que j’ai vues. Je n’ai réalisé que main­te­nant que j’ai pu voir à quel point la situa­tion était mauvaise et c’est vrai­ment malheu­reux ce qui s’est passé ici. J’espère qu’avec le tennis, nous pour­rons apporter notre soutien et faire de notre mieux pour la muni­ci­pa­lité et la ville afin de rassem­bler les gens, de récolter de l’argent et de jouer pour une bonne cause »