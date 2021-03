Alexander Zverev est au Mexique dans le complexe idyl­lique du tournoi qui se situe au bord de la mer. Beaucoup de stars le recon­naissent, le tournoi d’Acapulco est une épreuve un peu à part dans le calen­drier ATP. Cela n’est pas des vacances bien sûr mais l’at­mo­sphère y est souvent festive.

Malgré tout, ce ne sont pas ces condi­tions qui ont obligé le joueur alle­mand à s’ex­primer sur le système de clas­se­ment mis en place par l’ATP qu’il trouve injuste : « Je suis un vrai fan de Roger Federer mais il n’a pas joué presque depuis un an et il est encore devant moi au clas­se­ment. J’ai fait une finale de Grand Chelem, une dans un Masters100 et je suis toujours derrière lui. Je trouve simple­ment que ce système de clas­se­ment est un désastre »

Auparavant Zverev dont les droits étaient gérés par Team8 l’agence de Federer aurait‐il eu la liberté de dire cela ? On peut se poser la question.

Toujours est‐il que l’Allemand n’a pas peur car en général on attaque pas « publi­que­ment » le Maestro suisse ?