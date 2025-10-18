Tombeur de Jan‐Lennard Struff en quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty (6−4, 7–5), Corentin Moutet a connu quelques moments de doute, mais il a une nouvelle fois fait preuve d’une grande force de caractère cette saison pour rallier le dernier carré au Kazakhstan.
« J’ai le bon rythme, le bon lancer, je me concentre… et la balle ne passe pas. Je ne comprends pas pourquoi. Avoir 40 % de premières sur dur indoor, ce n’est pas possible », a lancé le Français à son entraîneur en plein match, dans des propos rapportés par L’Equipe.
Samedi, pour tenter d’atteindre une troisième finale sur le circuit principal, Moutet affrontera l’Américain Alex Michelsen.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 10:54