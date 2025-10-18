AccueilATPATP - AlmatyCorentin Moutet à son coach en plein match avant de se qualifier...
ATP - Almaty

Corentin Moutet à son coach en plein match avant de se quali­fier en demi‐finales : « Je ne comprends pas. Ce n’est pas possible… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur de Jan‐Lennard Struff en quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty (6−4, 7–5), Corentin Moutet a connu quelques moments de doute, mais il a une nouvelle fois fait preuve d’une grande force de carac­tère cette saison pour rallier le dernier carré au Kazakhstan.

« J’ai le bon rythme, le bon lancer, je me concentre… et la balle ne passe pas. Je ne comprends pas pour­quoi. Avoir 40 % de premières sur dur indoor, ce n’est pas possible », a lancé le Français à son entraî­neur en plein match, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Samedi, pour tenter d’atteindre une troi­sième finale sur le circuit prin­cipal, Moutet affron­tera l’Américain Alex Michelsen.

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 10:54

