Comment comprendre la participation de Novak Djokovic à l’improbable ATP 250 d’Athènes ?
Il suffit d’imaginer que lors de son installation en Grèce facilitée par le gouvernement, Novak ait mis dans le panier de la mariée cet engagement. Du coup, difficile de ne pas jouer le jeu et de nous faire croire que cet évènement est important pour lui.
Transformé en « VRP » de luxe alors que la star locale, Stefanos Tsitsipas, a lâché l’affaire, Novak devrait au moins aller en finale pour que la fête soit belle et éviter l’incident diplomatique.
💪 Djokovic getting ready for Athens pic.twitter.com/sKJzg0JKXq— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 31, 2025
Avec l’arrivée en dernière minute de Lorenzo Musetti, le plateau a pris un peu de volume mais la tête de série numéro 3 est quand même juste est 27e mondial, il s’agit de Luciano Darderi.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 12:04