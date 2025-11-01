AccueilLe blog de la rédac'Djokovic, attention à l'erreur diplomatique...
Djokovic, atten­tion à l’er­reur diplomatique…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1201

Comment comprendre la parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic à l’im­pro­bable ATP 250 d’Athènes ?

Il suffit d’ima­giner que lors de son instal­la­tion en Grèce faci­litée par le gouver­ne­ment, Novak ait mis dans le panier de la mariée cet enga­ge­ment. Du coup, diffi­cile de ne pas jouer le jeu et de nous faire croire que cet évène­ment est impor­tant pour lui.

Transformé en « VRP » de luxe alors que la star locale, Stefanos Tsitsipas, a lâché l’af­faire, Novak devrait au moins aller en finale pour que la fête soit belle et éviter l’in­ci­dent diplomatique.

Avec l’ar­rivée en dernière minute de Lorenzo Musetti, le plateau a pris un peu de volume mais la tête de série numéro 3 est quand même juste est 27e mondial, il s’agit de Luciano Darderi.

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 12:04

