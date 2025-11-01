Avec cinq victoires de suite lors de leurs 21 duels, Daniil était logi­que­ment favori face à Zverev. Et d’ailleurs, tout semblait suivre son cours avant que l’Allemand s’en sorte presque par miracle.

Quel match étrange.

Comme si Medvedev para­ly­sait Zverev.

Et enfin, depuis plus de 2 ans, après 5 défaites d’affilée, il s’en sort par miracle au tie‐break du 3e set, après avoir sauvé 2 balles de match.

2⁄ 6 6⁄ 3 7⁄ 6

Il jouera Sinner en 1⁄ 2 .



Medvedev ne peut plus jouer le Masters. pic.twitter.com/P3GOCW1Hsf — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 31, 2025

Du coup, Benoit Maylin a bien raison de faire un bilan de cette drôle de rencontre. Reste à savoir main­te­nant ce que va proposer Zverev face à Sinner.