Avec cinq victoires de suite lors de leurs 21 duels, Daniil était logiquement favori face à Zverev. Et d’ailleurs, tout semblait suivre son cours avant que l’Allemand s’en sorte presque par miracle.
Quel match étrange.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 31, 2025
Comme si Medvedev paralysait Zverev.
Et enfin, depuis plus de 2 ans, après 5 défaites d’affilée, il s’en sort par miracle au tie‐break du 3e set, après avoir sauvé 2 balles de match.
2⁄6 6⁄3 7⁄6
Il jouera Sinner en 1⁄2.
Medvedev ne peut plus jouer le Masters. pic.twitter.com/P3GOCW1Hsf
Du coup, Benoit Maylin a bien raison de faire un bilan de cette drôle de rencontre. Reste à savoir maintenant ce que va proposer Zverev face à Sinner.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 12:42