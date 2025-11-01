Alors qu’il devait être la star du nouvel ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre) aux côtés de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a fina­le­ment déclaré forfait après avoir manqué les quatre derniers tour­nois offi­ciels sur lesquels il était inscrit.

Une déci­sion direc­te­ment liée à des problèmes de santé d’après le commu­niqué envoyé par le joueur grec.

« Bonjour à tous, je suis triste de vous annoncer que je ne parti­ci­perai pas au cham­pionnat hellé­nique à Athènes. Mon médecin m’a conseillé de me reposer et de me concen­trer sur ma conva­les­cence afin d’être prêt pour la saison 2026. Je tiens à remer­cier les orga­ni­sa­teurs d’avoir orga­nisé cet événe­ment excep­tionnel en Grèce. Je suis déçu de ne pas pouvoir y parti­ciper, mais c’est le bon choix pour ma santé. Je revien­drai plus fort. Merci à tous pour votre soutien. »