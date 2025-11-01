Alors qu’il devait être la star du nouvel ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre) aux côtés de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a finalement déclaré forfait après avoir manqué les quatre derniers tournois officiels sur lesquels il était inscrit.
Une décision directement liée à des problèmes de santé d’après le communiqué envoyé par le joueur grec.
« Bonjour à tous, je suis triste de vous annoncer que je ne participerai pas au championnat hellénique à Athènes. Mon médecin m’a conseillé de me reposer et de me concentrer sur ma convalescence afin d’être prêt pour la saison 2026. Je tiens à remercier les organisateurs d’avoir organisé cet événement exceptionnel en Grèce. Je suis déçu de ne pas pouvoir y participer, mais c’est le bon choix pour ma santé. Je reviendrai plus fort. Merci à tous pour votre soutien. »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 15:15