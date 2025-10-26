En finale de l’ATP 500 de Bâle, Alejandro Davidovich Fokina va retrouver Joao Fonseca. Il avait aban­donné face au phéno­mène brési­lien lors de leur seule confron­ta­tion, à Cincinnati en août dernier (à 7–6, 4–5).

L’Espagnol, toujours en quête d’un premier titre en carrière, a exprimé sa moti­va­tion avant sa cinquième finale dans des propos relayés par AS.

« Fonseca est très jeune, il sera l’un des meilleurs au monde à l’avenir, il a tout pour lui, chaque coup, menta­le­ment c’est une bête. Ce sera compliqué, le voir aujourd’hui contre Munar était incroyable. Je veux ma revanche, je ne veux pas penser à la finale, seule­ment à ma revanche contre lui. Dans quelques années, ce sera plus compliqué. »