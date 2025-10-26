AccueilATPATP - BâleDavidovich Fokina prévient Joao Fonseca : "Je ne veux pas penser à...
ATP - Bâle

Davidovich Fokina prévient Joao Fonseca : « Je ne veux pas penser à la finale, seule­ment à ma revanche contre lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

53

En finale de l’ATP 500 de Bâle, Alejandro Davidovich Fokina va retrouver Joao Fonseca. Il avait aban­donné face au phéno­mène brési­lien lors de leur seule confron­ta­tion, à Cincinnati en août dernier (à 7–6, 4–5).

L’Espagnol, toujours en quête d’un premier titre en carrière, a exprimé sa moti­va­tion avant sa cinquième finale dans des propos relayés par AS.

« Fonseca est très jeune, il sera l’un des meilleurs au monde à l’avenir, il a tout pour lui, chaque coup, menta­le­ment c’est une bête. Ce sera compliqué, le voir aujourd’hui contre Munar était incroyable. Je veux ma revanche, je ne veux pas penser à la finale, seule­ment à ma revanche contre lui. Dans quelques années, ce sera plus compliqué. »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 13:02

Article précédent
Grosse inquié­tude dans le clan Humbert après son abandon en demi‐finales : « Ugo s’est fait mal au même endroit que cet été. Je ne suis pas sûr qu’il pourra jouer la semaine prochaine à Paris »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.