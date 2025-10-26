En finale de l’ATP 500 de Bâle, Alejandro Davidovich Fokina va retrouver Joao Fonseca. Il avait abandonné face au phénomène brésilien lors de leur seule confrontation, à Cincinnati en août dernier (à 7–6, 4–5).
L’Espagnol, toujours en quête d’un premier titre en carrière, a exprimé sa motivation avant sa cinquième finale dans des propos relayés par AS.
« Fonseca est très jeune, il sera l’un des meilleurs au monde à l’avenir, il a tout pour lui, chaque coup, mentalement c’est une bête. Ce sera compliqué, le voir aujourd’hui contre Munar était incroyable. Je veux ma revanche, je ne veux pas penser à la finale, seulement à ma revanche contre lui. Dans quelques années, ce sera plus compliqué. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 13:02