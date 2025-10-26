AccueilATPATP - VienneGrosse inquiétude dans le clan Humbert après son abandon en demi-finales :...
Grosse inquié­tude dans le clan Humbert après son abandon en demi‐finales : « Ugo s’est fait mal au même endroit que cet été. Je ne suis pas sûr qu’il pourra jouer la semaine prochaine à Paris »

Contraint à l’abandon contre Alejandro Davidovich Fokina (à 7–6, 3–1 pour l’Espagnol) en demi‐finales de l’ATP 500 de Bâle, Ugo Humbert n’est pas certain de pouvoir jouer le Masters 1000 de Paris, où il doit défendre les points de sa finale de l’an dernier. 

« Ugo s’est fait mal au dos au même endroit que cet été. Je ne suis pas sûr qu’il pourra jouer la semaine prochaine. On va tout faire pour mais ce soir ça paraît compliqué », a regretté son entraî­neur, Jérémy Chardy, inter­rogé par L’Equipe.

A noter qu’au premier tour, le Français doit retrouver… Alejandro Davidovich Fokina, opposé à Joao Fonseca en finale à Bâle ce dimanche. 

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 12:44

