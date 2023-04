Andrey Rublev était en finale du tournoi orga­nisé par la famille Djokovic Serbe pour la deuxième année consécutive.

Après avoir remporté le tournoi l’an passé, il a été stoppé cette année en finale par Dusan Lajovic qui a réalisé une semaine excep­tion­nelle en battant notam­ment Novak Djokovic.

Durant la remise des prix, le Russe, numéro 6 mondial, a tenu à remer­cier le frère Nole pour son orga­ni­sa­tion et son accueil.

« Je ne sais pas comment et pour­quoi je mérite cette atten­tion de votre part, mais deux années de suite, vous faites tout pour moi ici et je me sens comme un habi­tant de la région », a déclaré Andrey Rublev.